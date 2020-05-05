Кабмин обнародовал перечень разрешенных на время карантина медицинских операций

В Украине с 5 мая разрешено проведение плановых операций.

Кабинет министров Украины обнародовал перечень разрешенных во время карантина медицинских операций.

Текст соответствующего постановления от 4 мая 2020 года №332 обнародован на Правительственном портале.

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"На период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:

оказания медицинской помощи на территории областей, города Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

предоставления медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

предоставления паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

проведения других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни", - говорится в документе.

В то же время подчеркивается, что пациенты, которым предоставляется медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному тестированию на наличие коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 5 мая разрешат проведение плановых операций.