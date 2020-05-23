К смягчению карантина не готовы 6 областей Украины - совещание у президента

Это Черновицкая, Ривненская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь.

К смягчению карантина не готовы 6 областей Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"В частности, речь шла о том, что шесть областей не готовы к смягчению мер безопасности - это Черновицкая, Ривненская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь. Эти регионы не соответствуют критериям по показателям заболеваемости, заполненности коек в больницах и количеству тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в других областях позволяют определенные смягчения, однако не обязывают к ним, ведь местные власти должны самостоятельно определить, насколько это возможно.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая эпидситуацию в регионах.

Ослабление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается с учетом оценки эпидситуации и наличия в регионе признаков для ослабления противоэпидемических мер, определенных постановлением правительства.

В Украине по состоянию на сегодняшнее утро зарегистрировано 20 тыс. 580 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 432 новых. Выздоровели 6 тыс. 929 человек, умерли 605.

Ранее в Минздраве сообщали, что к ослаблению карантина не готовы 9 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

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