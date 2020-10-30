Житомир и Ужгород вошли в «красную» зону, а Тернополь и Северодонецк вышли из неё.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что из-за роста заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней к «красной» зоне отнесены 112 административных единиц из 20 регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на онлайн-брифинге по результатам заседания Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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По словам Степанова, Тернополь и Северодонецк перешли из «красного» на «оранжевый» уровень эпидемиологической опасности, в то же время к «красной» зоне присоединились областные центры Житомир и Ужгород.

В «красной» зоне остаются Ивано-Франковск, Черновцы, Ривне, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Николаев, Полтава и Сумы, то есть всего 11 областных центров.

Как сказал Степанов, к «оранжевому» уровню всего отнесено 489 административных единиц, что на 52 единицы больше, чем на прошлой неделе. Туда попадают 13 областных центров - Винница, Луцк, Тернополь, Львов, Днепр, Краматорск, Запорожье, Кропивницкий, Северодонецк, Одесса, Херсон, Черкассы и Киев.

Министр сообщил, что к «желтому» уровню отнесены 14 административных единиц, что на 39 меньше, чем по результатам заседания комиссии 23 октября.

Как отметил Степанов, к «зеленой» зоне отнесено всего две административные единицы - Горностаевский и Скадовский район Херсонской области.

По словам Степанова, ограничения в «красном» уровне устанавливаются совместным решением госкомиссии с задействованием органов местного самоуправления. Эти ограничения вступают в силу с 0:00 понедельника, 2 ноября.

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Автор: Надя Пришляк