Спорт на карантине: где и как можно заниматься

Бег и тренировки на свежем воздухе во время карантина возможны при условии соблюдения обязательных правил.

Введенный с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции карантин сильно ограничил немало возможностей, в том числе и любителей спорта. Так, по всей стране сейчас закрыты тренажерные залы и фитнес центры, а также запрещено тренироваться на спортивных площадках и стадионах.

Спорт во время карантина: бег

Читайте такжеКогда Украина откроет границы

В парках, скверах или лесопарковых зонах бегать нельзя. Однако этот запрет можно обойти, если у вас есть, например, собака, которого нужно выгуливать: в компании своего домашнего любимца можно заниматься спортом и в этих местах.

Бегать в городе или в лесу (если он не является частью лесопарковой зоны) не запрещено. Поэтому, можно бегать по улицам, тротуарам, вдоль трасс и по дорогам с соблюдением правил дорожного движения.

Занимаясь спортом на свежем воздухе, главное выполнять несколько правил:

делать это можно одному или в паре с кем-то (не более двух человек);

придерживаться социальной дистанции (1,5-2 метра) между людьми;

избегать общественных мест, к которым относятся и остановки транспорта;

стараться не перенапрягаться;

не трогать лицо руками, пока хорошо их не вымоете;

одежду стирать после каждой тренировки.

Что следует брать с собой во время занятий спортом на улице

Читайте такжеКарантин в Украине: когда откроют парикмахерские и салоны красоты

В случае занятием спорта на улице действуют те же ограничения, что и везде – при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. А также быть в защитной маске.

Выходя на улицу потренироваться, как и в случае любого выхода на улицу, важно обезопасить себя от заражения. Поэтому с собой стоит носить антисептик и антибактериальные салфетки.