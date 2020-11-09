Введение в Украине жесткого карантина окажет заметное позитивное влияние на ситуацию с распространением коронавируса в стране.
Читайте также"Находимся как на войне": инфекционист рассказала о борьбе с коронавирусом в УкраинеТакое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделала врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.
"Это поможет нам остановить поток тяжелых больных, требующих интенсивной терапии", – пояснила врач.
"Я очень хорошо отношусь к идее локдауна в Украине", – отметила она.
Отвечая на вопрос, как в таком случае быть с экономикой, которой может быть нанесен новый серьезныщерб, Голубовская сказала: "Это уже к министру экономики, не ко мне".
Коронавирус в Украине
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