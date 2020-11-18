Украинцам напомнили, что нужно делать для минимизации рисков заражения коронавирусом.

Эпидемию коронавируса в Украине можно победить посредством соблюдения противоэпидемических норм, тогда введение жесткого карантина не понадобится.

Так считает глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

По мнению ученого, жестким карантином победить коронавирус не получится.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, как именно помогут бизнесу пережить карантин выходного дня

"Думаю, что никто в это даже не верит. Что можно сделать и нужно делать – это уменьшить количество людей, которые инфицируются. Я лично против строгого карантина, против того, чтобы люди не ходили на работу. Но, как специалист, считаю, что нужно обязательно соблюдать те нормы, которые хорошо нам всем известны, но не все их соблюдают – маски, физическое дистанцирование, мытье рук", - заявил академик.

Комментируя введение карантина выходного дня, эксперт назвал это правильной нормой.

"В других странах считается, что количество людей, которые инфицируются, после карантина выходного дня или даже недели существенно уменьшается, то есть это работает на пользу здоровья и жизни людей", - пояснил он.

Карантин и коронавирус в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение о введении с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, добавляется запрет на работу кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и др.

Накануне Верховная Рада провалила голосование за отмену карантина выходного дня.

За прошедшие сутки в Украине подтвердили еще почти 12,5 тысяч новых случаев коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован