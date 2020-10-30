Карантин в Украине действует до конца года.

В Украине могут изменить принцип деления на карантинные зоны, уйдя от "светофорного". Подобную идею рассматривают в правительстве.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире одного из украинских телеканалов, пишет "РБК-Украина".

Чиновник убежден, что Украине нужно начать подходить к единым принципам в зонировании, но не уточнил, к каким именно.

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"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко, мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа", - заявил он.

Карантин в Украине: что известно

Сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине, оно начнет действовать со 2 ноября.

Ранее в Украине до конца года официально продлили режим чрезвычайной ситуации в связи с продлением действия адаптивного карантина.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" зоны, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон устанавливают различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Юрий Годован