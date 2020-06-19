С понедельника реакция власти на нарушение карантинных ограничений будет жестче - Минздрав

Министр здравоохранения в очередной раз заявил, что украинцы «перепутали смягчения карантина с его полной отменой».

С понедельника, 22 июня, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Национальная полиция будут жестче реагировать на нарушение карантинных ограничений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания правительства.

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Он напомнил, что в течение недели в Украине наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что-то мы перепутали смягчение карантина с его полной отменой. Мы перестали соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, использовать антисептики... Все эти вещи абсолютно недопустимы, они будут вести к увеличению числа заболеваний и людей, которые будут госпитализированы в больницы, потому что COVID-19 - это достаточно страшная и тяжелая болезнь, которая имеет очень большие последствия», - отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что в Минздраве считают необходимым переход к более жесткому комплексу мероприятий, в том числе и относительно наложения штрафов за нарушение карантина.

Он напомнил, что за соблюдением карантинных ограничений следят Госпродпотребслужба и Нацполиция.

«Мы считаем, что с понедельника эти два органа должны начать более жестко реагировать на все те события..., и так и будет происходить. Мы не можем допустить такого сценария, который мы наблюдали в Италии или в Испании», - подчеркнул Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 19 июня зарегистрировано 34 тыс. 984 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 985 летальных, 16 тыс. 33 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай.

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