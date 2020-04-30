Преждевременная отмена карантина может привести к второй волне коронавируса - глава Минздрава

Максим Степанов отмечает, что карантин могут ослабить и жизнь может вернуться к нормальному ритму к лету, но правительство не позволит себе рисковать и снять карантин слишком рано.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что преждевременная отмена карантина может привести к второй волне коронавируса в Украине, поэтому правительство будет очень взвешенно подходить к ослаблению ограничительных мер.

Об этом Максим Степанов заявил в интервью международному агентству Reuters, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Во время интервью Степанов сказал, что карантин могут ослабить и жизнь может вернуться к нормальному ритму к лету. Но правительство не позволит себе рисковать и снять карантин слишком рано - чтобы не столкнуться со второй волной коронавируса", - говорится в материале.

Как подчеркнул Степанов, даже после ослабления карантина "будут вещи, за которыми нужно будет наблюдать: например все, связанное с правилами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты и рукопожатием".

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"COVID-19 изменил мир", - подчеркнул он.

Также он заявил, что его очень смущает высокий процент медицинских работников, заразившихся COVID-19 в Украине.

"Заболеваемость среди медиков - моя самая большая головная боль. Я очень взволнован этим", - подчеркнул Степанов.

При этом глава ведомства добавил, что правительство выделило средства на повышение зарплаты медикам, увеличивает запасы средств индивидуальной защиты, а также ввело обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Как сообщал УНИАН, правительство приняло решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже карантин был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая.

С 17 марта и до окончания карантина в стране запрещена работа предприятий общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательных центров, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров. Разрешена работа аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовых товаров, а также ресторанов на условиях доставки.

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