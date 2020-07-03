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В Украине 11 регионов не готовы к ослаблению карантина - Степанов

10:26, 03 июля 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«На сегодняшний день наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах нашей страны. Это Волынская область, Закарпатская, Львовская, Ривненская, также в других регионах. Всего 11 регионов в Украине, где показатели сейчас превышают нормы. По представлению санэпидемврачей этих областей были сделаны представления об усилении ограничительных мер», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже лабораторно подтверждено 46 тыс. 763 случая заболевания COVID-19, за сутки – 876 новых.

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