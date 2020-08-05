Тернопольскую область могут перевести в "зеленую" зону карантина - Минздрав

Ранее горсовет Тернополя отказался выполнять решение правительства и усиливать карантин.

Тернопольская область уже несколько дней соответствует показателям для перевода в «зеленую» зону адаптивного карантина.

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Такое заявление во время брифинга сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Тернопольская область четвертый день подряд отвечает национальным индикаторам, и соответственно, может быть затем переведена в «зеленый» уровень эпидемиологической безопасности», - указал он.

Кроме того, по его словам, Винницкая область также шестой день подряд не превышает индикаторы карантина.

Эту информацию будут выносить на комиссию ТЭБ и ЧС, заседание которой состоится в пятницу.

Тернополь против карантина

Как известно, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С понедельника, 3 августа, красная зона установлена в Луцке, Тернополе, и Кицманском районе Черновицкой области. В частности, в этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. В Луцке и Тернополе временно отменена остановка ряда поездов дальнего следования.

Впрочем, городской совет включенного в "красную зону" карантина Тернополя отказался остановить общественный транспорт и закрыть заведения.

По мнению представителей отдела здравоохранения, Тернополь ошибочно включили в "красную зону", так как количество тестирований на 100 тысяч населения в городе составляет 83,6, когда норма 24, а лабораторный центр в сутки проводит 184 ПЦР-теста.

Кроме того, депутаты написали обращение с требованием отставки действующего правительства из-за "невыполнения обязанностей".

В то же время в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт - требовали его остановить в городе несмотря на карантинный запрет.

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