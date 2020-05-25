В Одессе 1 июня откроют детсады с ограничением до 10 детей в группе

Принимать будут лишь тех детей, чьи родители документально подтвердят свое официальное трудоустройство.

В Одессе детские сады откроют с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оперативного штаба сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

По ее словам, предполагается, что дети будут находиться в малокомплектных группах — не более чем по 10 человек. Приниматься будут только те, чьи родители предоставят документ, подтверждающий официальное трудоустройство.

Как отметила Буйневич, значительную часть времени дети и воспитатели будут проводить на свежем воздухе.

Кроме того, исходя из рекомендаций Минздрава по возрасту персонала (не более 60 лет), сейчас решает вопрос по изменению состава сотрудников, так как большинство работающих в дошкольных учреждениях – пенсионеры. В частности, как отметила Буйневич, к работе, например в пищеблоке, планируется привлечь учащихся профильных учебных заведений.

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