В Минздраве назвали области, которые не готовы к ослаблению карантина

В списке Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

По состоянию на 19 июля к ослаблению карантинных ограничений не готовы восемь областей Украины.

Читайте такжеКоличество подтвержденных случаев коронавируса в Киеве приближается к семи тысячамОб этом свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

В частности, не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

В Закарпатской области слишком высокий показатель загруженности коек; в Черниговской недостаточный охват тестирования; в Волынской области процент выявления новых случаев превышает установленный Минздравом целевой показатель; в Винницкой, Ивано-Франковской и Одесской областях зафиксировано превышение по динамике; во Львовской и Харьковской областях более одного показателя превышает установленные министерством.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 731 человека, зафиксировано 8 летальных случаев, 354 пациента выздоровели.

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