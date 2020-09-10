Ранее столица находилась в «желтой» карантинной зоне.

В Киеве будет усилен карантин - столицу отнесли к "оранжевой" карантиннуой зоне.

Читайте такжеРяд стран из-за ухудшения эпидемической ситуации вернулись к жестким ограничениям-Минздрав

Как сообщает Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия пересмотрела введенное в Украине карантинное зонирование.

Новое зонирование начнет действовать с понедельника, 14 сентября. Ранее Киев находился в «желтой» карантинной зоне.

Ограничения в зонах карантина

В "красной" зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров с транспорта, курсирующего транзитом, и с межобластного транспорта.

В "оранжевой" зоне запрещена деятельность объектов размещения (хостелов, туристических баз и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря. Массовые мероприятия разрешены в количестве 1 человек на 20 квадратных метров и при участии не более 100 человек.

В" желтой " зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В "зеленой" зоне действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - только в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненной на 50%, перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров