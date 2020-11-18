Советник мэра назвал способ, который поможет остановить распространение инфекции.

Столичные власти считают, что полный локдаун в Киеве из-за распространения коронавируса невозможен.

Об этом заявил советник мэра Киева, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, пишет "Обозреватель".

По его словам, в Киеве следует возобновить контроль за заболевшими коронавирусом и контактными лицами с помощью приложения "Дій вдома".

"Мы можем или устраивать локдауні, или в конце концов взять под контроль больных с легкой формой, контактных лиц, находящихся на самоизоляции, через программу "Дій вдома", и таким образом прервать эту цепочку передачи болезни", – заявил он.

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Карантин выходного дня, по мнению Бондаренко, не решает проблему, а является "частичным выходом из ситуации". Он также напомнил, что в начале пандемии весной текущего года именно контроль за больными и контактными позволил не допустить вспышки COVID-19 в столице.

"Эта история сработала в начале пандемии. Тогда в город из разных стран вернулось около 100 тысяч человек", – сказал он.

"Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. И поэтому, если мы действительно хотим прервать цепочку заражений, нам необходимы те действия, которые реально смогут привести к этому", – подчеркнул он.

Карантин и коронавирус в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение о введение с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, добавляется запрет на работу кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работу ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и др.

Накануне Верховная Рада провалила голосование за отмену карантина выходного дня.

За минувшие сутки в Украине подтвердили еще почти 12,5 тысяч новых случаев коронавируса.

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Автор: Юрий Годован