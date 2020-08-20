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Киев попал в "желтую зону" карантина: что запрещено в столице

18:31, 20 августа 2020
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Киев - в желтой зоне карантина / УНИАН

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Об этом сообщается в Telegram-канале Министра Кабмина Олега Немчинова. Карантинное зонирование пересматривалось на сегодняшнем заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Новое эпидемическое зонирование будет введено с понедельника, 24 августа

Карта карантинных зон - скриншот

Карантин в Киеве: правила желтой зоны

В столице усиливаются ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями нового эпидемического зонирования. Запрещено, в частности:

  • находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;
  • находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность,
  • проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
  • заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50% мест;
  • перевозки общественным транспортом количества пассажиров, превышающих число мест для сидения.
  • Посещение заведений соцзащиты, где содержатся люди пожилого возраста. Кроме тех, которые предоставляют услуги в кризисном режиме.
Новые правила адаптивного карантина в Украине / фото Коронавирус.инфо

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Автор: Дмитрий Захаров

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