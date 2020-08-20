Киев попал в "желтую зону" карантина: что запрещено в столице
18:31, 20 августа 2020Страна
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Сегодня в правительстве пересмотрели карантинные зоны.
Киев - в желтой зоне карантина / УНИАН
По итогам нового пересмотра карантинных зон город Киев попал в "желтую зону".
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Об этом сообщается в Telegram-канале Министра Кабмина Олега Немчинова. Карантинное зонирование пересматривалось на сегодняшнем заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.
Новое эпидемическое зонирование будет введено с понедельника, 24 августа
Карта карантинных зон - скриншот
Карантин в Киеве: правила желтой зоны
В столице усиливаются ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями нового эпидемического зонирования. Запрещено, в частности:
- находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;
- находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность,
- проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50% мест;
- перевозки общественным транспортом количества пассажиров, превышающих число мест для сидения.
- Посещение заведений соцзащиты, где содержатся люди пожилого возраста. Кроме тех, которые предоставляют услуги в кризисном режиме.
Новые правила адаптивного карантина в Украине / фото Коронавирус.инфо
Ужесточение карантина в Киеве: предыстория
- Правительство продлило действие карантина в Украине до 31 августа, применив при этом определенные новшества.
- Так, с 1 августа заработали новые правила карантина, которые предусматривают разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом. Самые мягкие ограничения - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.
- Киев, согласно этим правилам, попал в "зеленую" зону.
- 12 августа правительство внесло изменения в адаптивный карантин, решив объединить два показателя, по которым определяют заболеваемость в регионах и устанавливают карантинные зоны.
- Таким образом, столица Украины, согласно новому разделению на карантинные зоны, переместилась из "зеленой" зоны в "желтую".
- Ужесточение карантина по правилам "желтой зоны" в Киеве было введено уже с понедельника, 17 августа.
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