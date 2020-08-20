Киев попал в "желтую зону" карантина: что запрещено в столице

Сегодня в правительстве пересмотрели карантинные зоны.

По итогам нового пересмотра карантинных зон город Киев попал в "желтую зону".

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Об этом сообщается в Telegram-канале Министра Кабмина Олега Немчинова. Карантинное зонирование пересматривалось на сегодняшнем заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Новое эпидемическое зонирование будет введено с понедельника, 24 августа

Карантин в Киеве: правила желтой зоны

В столице усиливаются ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями нового эпидемического зонирования. Запрещено, в частности:

находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность,

проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50% мест;

перевозки общественным транспортом количества пассажиров, превышающих число мест для сидения.

Посещение заведений соцзащиты, где содержатся люди пожилого возраста. Кроме тех, которые предоставляют услуги в кризисном режиме.

Ужесточение карантина в Киеве: предыстория

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Автор: Дмитрий Захаров