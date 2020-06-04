Ляшко допускает, что рестораны и кафе в Киеве завтра могут не открыться

Решение об "откате" к предыдущим карантинным мерам ограничений принимает региональная комиссия.

Виктор Ляшко не исключает, что в Киеве запретят полноценно открывать кафе и рестораны с 5 июня, как это предусмотрено очередным этапом ослабления карантина, из-за роста инцидентности заболеваемости COVID-19.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 4 июня

"Возросла инцидентность в Киеве (вчера она cоставила 13,8 вместо допустимых 12 - ред.). Если динамика сохранится, они будут принимать решение по откату назад. Такие решения может принять региональная комиссия. И я не уверен, что такая инцидентность позволит Киеву открыть кафе и рестораны 5 июня", - сказал Ляшко.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит им открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", - добавил он.

По его словам, региональная комиссия должна пересматривать план ослабления карантина, если три дня подряд растет заболеваемость в конкретном регионе.

Как сообщал УНИАН, в столице вчера обнаружили еще 77 человек, больных COVID-19, среди них 15 медиков и 12 детей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram