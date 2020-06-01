Киев по количеству новых больных не соответствует показателям для ослабления карантина - данные Минздрава

В столице показатель инцидентности составляет 13,18, тогда как допустимая норма - 12.

В Киеве количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность) превышает уровень, установленный правительством для смягчения карантина.

Как свидетельствуют обнародованные на сайте Минздрава данные, по состоянию на 1 июня в городе Киеве показатель по новым больным на 100 тыс. населения составляет 13,18 при допустимой норме - 12.

По состоянию на 31 мая показатель инцидентности в столице составил 12,2.

Также, согласно статистической информации Минздрава, показателям инцидентности, установленные правительством, не соответствуют Волынская (14,45), Львовская (13,54), Ривненская (29,15) и Черновицкая области (32,62).

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Кроме того, по показателю среднего количества тестов методами ПЦР и ИФА в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения не готова к послаблениям карантина Донецкая область. В этой области охват тестированием составляет 8,93 при норме 12.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Правительство ввело определенные показатели эпидемической ситуации в регионах, а именно: инцидентность - это означает, что среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должно составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и имуноферментого анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

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