В Кабмине назвали условие для принятия решения по эпидситуации

Решение по эпидситуации будут принимать при росте количества больных COVID-19 до 60 на 100 тыс. населения

В Кабинете министров заявили, что решение о эпидситуации в Украине будут приниматься при росте числа больных COVID-19 до 60 на 100 тыс. населения.

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Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшемся с участием представителей правительства и правоохранительных органов под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«В правительстве сообщили, что показатель заболеваемости составляет 46,8 случаев на 100 тыс. населения, а маркер, после которого надо принимать решение об эпидемической ситуации - 60 человек на 100 тыс. населения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 22 июня зарегистрировано 37 тыс. 241 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 тыс. 12 летальных, 16 тыс. 642 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 681 новый случай.

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