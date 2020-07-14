На Донетчине ослабили карантин для баров и ресторанов

Теперь заведения могут принимать клиентов до 23 часов, но ночью им разрешено выполнять заказы на вынос.

В Донецкой области развлекательным заведениям, кафе и ресторанам разрешили работать на час дольше – до 23 часов.

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Об этом сообщается на сайте Донецкой ОГА. Отмечается, что соответствующее решение принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 13 июля.

По новым нормам, учреждениям области запрещено работать после 23 часов и до 7 часов утра ради предотвращения распространения COVID-19. Заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары, закусочные, и т. п) не могут принимать посетителей ночью, но их возможность выполнять заказы с доставкой или на вынос в ночное время не ограничивается.

Кроме того, запрещена работа после 23 часов и до 7 часов утра, учреждений культуры, кроме кинотеатров.

Пресс-служба ОГА напомнила, что раньше время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений в Донецкой области было ограничено до 22 часов.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, Кабинет министров рассмотрит на следующей неделе решение продлить карантин в Украине еще на месяц.

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