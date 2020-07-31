Сегодня Украину поделят на четыре карантинные зоны - Минздрав

С 1 августа в Украине начнут действовать новые правила адаптивного карантина.

Сегодня, 31 июля, состоится заседание центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон (зеленую, желтую, оранжевую и красную).

Читайте такжеВ Украине половине областей запрещено смягчать карантин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы инициируем проведение заседания центральной комиссии для того, чтобы мы утвердили все эти зоны по всей стране, которые мы определили по показателям и которые есть в постановлении правительства», - заявил Степанов.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Кабинет министров принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 августа.

«Это новое постановление. Предлагается применение его с 1 августа по 31 августа. Оно будет регламентировать установление карантина на территории страны. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень опасности распространения COVID-19», - пояснил министр здравоохранения Степанов.

Так, уровень опасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

Базовым уровнем мониторинга определены загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram