Ограничение не распространяется на госпитализации или плановые операции, перенесение которых может быть рискованным для здоровья и жизни человека.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие плановые госпитализации и операции разрешены в «оранжевой» зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге он отметил, что постановлением Кабинета министров №641 предусмотрены соответствующие ограничения в «оранжевой» зоне по госпитализации и плановым операциям.

«Эти ограничения не касаются, например, оказания медпомощи в случае осложнения беременности или родов, госпитализации будут проводиться и при онкозаболеваниях», - добавил Степанов.

Кроме того, по словам министра, ограничение не распространяется на госпитализации или плановые операции, перенесение которых может быть рискованным для здоровья и жизни человека.

«На такие госпитализации или плановые операции не распространяется это ограничение», - сказал Степанов.

Он уточнил, что решение о том, несет ли угрозу жизни и здоровью человека перенесение операции или госпитализация, принимает непосредственно врач.

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В отличие от самых жестких ограничений, предусмотренных для красных карантинных зон, в Киеве не будут запрещать:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий — если в них участвует не более 220 лиц, из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метров площади здания;

работу общественного транспорта;

посещение образовательных учреждений;

работу ТРЦ, кафе и ресторанов;

посадку в межобластной транспорт (поезда, автобусы и т. п).

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Автор: Антонина Доломанжи