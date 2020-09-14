Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие плановые госпитализации и операции разрешены в «оранжевой» зоне.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге он отметил, что постановлением Кабинета министров №641 предусмотрены соответствующие ограничения в «оранжевой» зоне по госпитализации и плановым операциям.
«Эти ограничения не касаются, например, оказания медпомощи в случае осложнения беременности или родов, госпитализации будут проводиться и при онкозаболеваниях», - добавил Степанов.
Кроме того, по словам министра, ограничение не распространяется на госпитализации или плановые операции, перенесение которых может быть рискованным для здоровья и жизни человека.
«На такие госпитализации или плановые операции не распространяется это ограничение», - сказал Степанов.
Он уточнил, что решение о том, несет ли угрозу жизни и здоровью человека перенесение операции или госпитализация, принимает непосредственно врач.
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Киев в "оранжевой" зоне: что разрешено
В отличие от самых жестких ограничений, предусмотренных для красных карантинных зон, в Киеве не будут запрещать:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий — если в них участвует не более 220 лиц, из расчета не более 1 человека на 10 квадратных метров площади здания;
- работу общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работу ТРЦ, кафе и ресторанов;
- посадку в межобластной транспорт (поезда, автобусы и т. п).
Коронавирус в Киеве: что известно по состоянию на 14 сентября
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