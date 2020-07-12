Семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц.

По состоянию на воскресенье, 12 июля, семь областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

Читайте такжеЧисло случаев COVID-19 в Украине перевалило за 53 тысячи

Эпидемическая ситуация в Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской и Черниговской областях не соответствует критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

В Закарпатской области превышена допустимая загруженность больниц, которые принимают пациентов с COVID-19.

В Донецкой и Черниговской областях делают недостаточное количество тестов на коронавирус.

В Волынской, Закарпатской и Ривненской областях превышен процент положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Тернопольская область не соответствует критерию динамики заболеваемости.

Как сообщал УНИАН, состоянию на утро 12 июля 2020 года в Украине зафиксировано 53 521 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлено 678 новых случаев.

По состоянию на 12 июля 2020 года в Киеве обнаружили почти 70 новых случаев COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram