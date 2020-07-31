В Минздраве уточнили, когда именно поделят Украину на карантинные зоны
Украину поделят на четыре зоны карантина, а именно зеленую, желтую, оранжевую и красную, уже сегодня. Решение будет принято ближе к вечеру.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".
Отметим, области должны поделить в зависимости от эпидемиологической ситуации.
"Сегодня. Ближе к вечеру будет заседание комиссии ТБ и ЧС, на котором утвердим и сразу опубликуем", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 22 июля Кабинет министров принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 августа.
Уровень эпидемической опасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.
Базовым уровнем мониторинга определены загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.
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