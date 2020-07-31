В Минздраве уточнили, когда именно поделят Украину на карантинные зоны

Сегодня вечером состоится заседание комиссии ТБ и ЧС.

Украину поделят на четыре зоны карантина, а именно зеленую, желтую, оранжевую и красную, уже сегодня. Решение будет принято ближе к вечеру.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

Отметим, области должны поделить в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Сегодня. Ближе к вечеру будет заседание комиссии ТБ и ЧС, на котором утвердим и сразу опубликуем", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Кабинет министров принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 августа.

Уровень эпидемической опасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

Базовым уровнем мониторинга определены загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram