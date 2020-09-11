Киев и 17 областей Украины не готовы к ослаблению противоэпидемических мер, введенных для противодействия распространению коронавируса.
Читайте такжеМаксим Степанов планирует встречу с представителями местных властей по соблюдению карантина в некоторых регионахОб этом свидетельствуют обнародованные на сайте Министерства здравоохранения показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 11 сентября.
По данным Минздрава, не отвечают требованиям для ослабления карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
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