Новая вспышка COVID-19 в Киеве – срочный брифинг Кличко

По состоянию на утро 15 мая в Киеве заболевание COVID-19 подтверждено в 56 киевлян, один человек умер.

В Киеве начался срочный брифинг мэра столицы Виталия Кличко.

Брифинг созвали из-за выявленного нового очага заболевания COVID-19 в столице.

По словам Кличко, вспышка случилась в Дарницком интернате. Там коронавирусом заболели больше 80 воспитанников.

Онлайн-брифинг происходит на официальном портале Киева, на сайте городского головы, на YouTube-канале КГГА на Facebook-странице КГГА и на Facebook-странице Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 мая в Киеве заболевание COVID-19 подтверждено в 56 киевлян, один человек умер.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание, увеличилось еще на 56 человек, среди них 9 медиков. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2 тыс. 68 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

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