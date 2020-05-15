Новая вспышка COVID-19 в Киеве: инфицированы более 80 воспитанников интерната

В столице обнаружен новый очаг заболевания.

В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве сегодня подтвердили заболевание COVID-19 у 81 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"В столице обнаружен новый очаг заболевания. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека", - сказал он.

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По его словам, в интернате сначала обнаружили больную сотрудницу, после этого было сделаны ПЦР-тесты всем воспитанникам и персонала заведения. В общем протестовали 182 человека.

"По результатам тестов больных 81 человек. В частности, 53 воспитанницы 7-35 лет и по персоналу интерната - 26 женщин и двое мужчин. В больницы столицы госпитализированы 3 пациента из числа персонала, другая часть персонала - на самоизоляции под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы заведения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - сказал Кличко.

Он уточнил, что вирус занесла женщина - младшая сестра одной из групп интерната.

"Такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала, их никто не посещает. Сейчас Дарницкий дом-интернат для девочек полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинскому обследованию, на въезде на территорию дежурят спасатели и полиция", - сообщил мэр столицы.

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