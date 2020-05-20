В Днепропетровской области открыт въезд в Першотравенск, запрещенный из-за COVID-19 в библейской школе

Особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств отменен 19 мая.

В шахтерском городе Першотравенск Днепропетровской области с 19 мая отменен полуторамесячный запрет на въезд, введенный в связи со вспышкой COVID-19 в библейской школе харизматической церкви «Новое поколение».

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Об этом сообщили в отделе внутренней политики а информации Першотравеского городского совета.

«Согласно решению Днепропетровской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Першотравенске с 19 мая сняты контрольно-пропускные пункты на въездах в город (ул. Героев Космоса у памятного знака шахтеру и в районе развилки шахты «Юбилейная» и села Запорожье). Особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств отменен», - отметили в горсовете.

По данным источника в горсовете, из 34 больных коронавирусом жителей города выздоровели 32, еще два человека продолжают лечиться амбулаторно.

Всего в Першотравенске с населением 29 тыс. человек методом ПЦР на коронавирус проверено 357 человек.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Першотравенске была зафиксирована вспышка коронавируса среди слушателей библейской школы «Новое поколение». С 8 апреля областная власть приняла решение закрыть город на въезд/выезд для локализации вспышки. В то же время Першотравенск стал источником распространения инфекции по области. У около 200 человек установлен COVID-19 в Днепре, Подгородном, Павлограде и в некоторых районах. Все они были участниками библейской школы или контактными лицами.