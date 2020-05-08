Минздрав разрабатывает алгоритм для внедрения адаптивных карантинов

Так называемый адаптивный карантин в Украине после 11 мая могут вводить в отдельных городах или регионах в случае вспышек коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает алгоритм и рекомендации относительно внедрения адаптивных карантинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

"Начиная с 11 мая правительство сделало первое серьезное ослабление карантина, которое касается практически всех сфер нашей жизни. Органы местного самоуправления имеют право и обязанность усиливать те или иные карантинные мероприятия, именно это и является адаптивным карантином. Это, когда государство устанавливает на уровне всего государства определенные правила, а если ситуация ухудшается, то местные власти усиливает карантин в зависимости от ситуации. Нами сейчас разрабатываются соответствующий алгоритм, критерии и рекомендации по усилению карантина. Думаю, что на днях мы уже сможем их предоставить и в регионы", - сказал он.

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Степанов также отметил, что уже введены элементы этого адаптивного карантина, например, плановые операции разрешены в регионах, где нагрузка на медицинскую систему в связи с COVID-19, в больницах, составляет не более 50%.

Как сообщал УНИАН, 4 мая, Кабмин продлил карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая. Так называемый адаптивный карантин в Украине после 11 мая могут вводить в отдельных городах или регионах в случае вспышек коронавируса.