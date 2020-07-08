Зеленский: борьба с COVID-19 еще не завершена, расслабляться нельзя

По словам президента, Черновицкая область больше всех регионов Украины пострадала от COVID-19.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что борьба с COVID-19 в Украине еще не завершена, поэтому расслабляться нельзя.

Об этом он сказал во время общения с врачами в новом перинатальном центре в рамках рабочей поездки в Черновицкую область. Трансляция мероприятия велась на странице президента в Facebook.

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«Самая сложная работа в этом году выпала врачам в нашей стране. Бороться с большой болезнью. Непонятно, как она появилась. Только в эти сложные времена мы понимаем, насколько ваша профессия важна. Она очень важна для каждого украинца, и сейчас каждый на себе это ощутил и чувствует. К сожалению, мы чувствуем это только в сложные времена, а когда спокойно в стране, мы не заботились о врачах. Сейчас мы делаем все, чтобы вы были защищены и социально, и материально», - заявил Зеленский.

По его словам, Черновицкая область больше всех регионов Украины пострадала от COVID-19.

«Черновицкая область получила самое мощное давление от COVID-19. Наибольшее количество людей, самая большая волна. Когда в некоторых областях был штиль и никто не видел угрозы, ходили без масок, без других средств защиты, в Черновицкой области действительно была такая волна, которая сносила все, и именно вы ее выдержали и максимально сохранили жизнь черновчан, жизнь украинцев. Я очень благодарен вам за это», - обратился президент к врачам.

«Расслабляться нельзя, еще борьба эта не закончена, и мы все на вас как просто граждане Украины очень и очень рассчитываем», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 8 июля зарегистрировано 50 тысяч 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тысяча 306 летальных, 23 тысячи 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 807 новых случаев.

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