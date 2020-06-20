Карантинные мероприятия на Киевщине могут быть усилены в любой момент - глава ОГА

В Киевской области более 2 тыс. больных COVID-19, из них 173 – дети.

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявляет, что некоторые карантинные ослабления будут отменены, в случае ухудшения в течение трех дней подряд эпидемической ситуации на территории Киевской области.

Об этом говорится в его обращении по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации, которое опубликовано на сайте ОГА.

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«В Украине наблюдается угрожающая тенденция к увеличению заболеваемости COVID-19. Если она будет сохраняться в дальнейшем, а действующие противоэпидемические меры не дадут ожидаемого эффекта, власти вынуждены будут вновь обращаться к жесткому карантину», - отметил Володин.

По его данным, в Киевской области более 2 тысяч больных COVID-19, из них 173 - дети. Количество пациентов инфекционных отделений увеличивается, а в стационаре каждый четвертый - инфицированный. «Уже умерли 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них - это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем к эпидемии», - подчеркнул председатель ОГА.

Он также сообщил, что показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12 к ужесточению карантинных мер осталось добрать 0,03%. «Поэтому, нужно учитывать, что карантинные меры могут быть ужесточены в любой момент», - заявил Володин.

Он отметил, что из-за этой ситуации в Киевской области областная комиссия по ТЭБ и ЧС ввела немедленное усиление контроля за соблюдением санитарного законодательства в дошкольных учреждениях, заведениях физической культуры и спорта, парикмахерских и салонах красоты. Усилен контроль за объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, агропродовольственного рынка, учреждениями общественного питания, за соблюдением противоэпидемических мер во время посадки и высадки пассажиров.

«Облгосадминистрация продолжает отслеживать эпидемическую ситуацию на территории области. В случае ее ухудшения в течение трех дней подряд, комиссия по ТЭБ и ЧС будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее послабления», - заявил Володин.

Он подчеркнул, что недопущение роста заболеваемости - дело каждого жителя Киевской области, и призвал выходить из дома только в случае крайней необходимости, соблюдать дистанцию, пользоваться средствами личной защиты в общественных местах.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов не исключил введения дополнительных ограничений в Закарпатской области из-за роста количества больных COVID-19 в регионе.

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