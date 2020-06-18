Киев по новым индикаторам адаптивного карантина может переходить к следующему этапу смягчения ограничений - Ляшко

Кабинет министров 17 июня принял решение о продлении действия адаптивного карантина до 31 июля.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что Киев и Черновицкая область могут переходить к следующему этапу смягчения карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал на брифинге.

По словам Ляшко, Минздрав изменил подход к вопросу усиления и смягчения карантина.

Индикаторы, которые будут введены с 22 июня, позволят не только смягчать, но и усиливать карантинные меры, сказал он.

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«Индикаторы - два из них были в предыдущем адаптивном карантине - это заполненность коек, отведенных для госпитализации больных с коронавирусной болезнью (не более 50%), и среднее количество тестирований методами ПЦР и ИФА - она увеличена с 12 до 24 на 100 тысяч населения», - сообщил Ляшко.

По его словам, третий индикатор - коэффициент выявления случаев инфицирования - заменяет индикатор инцидентности, который существовал до этого - 12 на 100 тысяч населения.

«Большой недостаток этого индикатора (инцидентности - УНИАН) был в том, что в областях, в которых значительно возрастало количество тестирования, оказывалось больше случаев, и это не побудило наращивать массив тестирований. Поэтому мы перешли на коэффициент выявления случаев инфицирования, который должен составлять не более 11%», - сказал Ляшко.

Как отметил главный санврач, был введен четвертый индикатор - показатель динамики роста случаев инфицирования, что составляет суммарный показатель количества новых случаев за неделю, который сравнивается с количеством случаев за предыдущую неделю: если он превышает 10%, тогда область должна применять ограничительные противоэпидемические меры.

«Теперь противоэпидемические меры применяются не для всей области, региональная комиссия может принимать решение закрывать отдельные населенные пункты, отдельные сферы деятельности в населенных пунктах», - отметил Ляшко.

«Если бы мы сказали, что эти меры заработают с сегодняшнего дня, то у нас на смягчение вышли бы Киев и Черновицкая область, которые до этого не могли вводить смягчения из-за превышенной инцидентности. В то же время в Харьковской области значительно возрастает динамика выявления случаев и рост случаев коронавирусной болезни по сравнению с предыдущей неделей. Это свидетельствует о том, что в Харьковской области начался активный эпидпроцесс», - заявил главный санитарный врач.

По его словам, вопрос усиления ограничений, в частности решение о закрытии общественного транспорта, общепита, прекращение проведения спортивных соревнований, концертов, закрытие театров, парикмахерских, салонов красоты будут принимать на местах органы местного самоуправления путем созыва комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Однако, заметил Ляшко, возрастает роль главного санитарного врача области. «Именно его представление должно быть основанием для определения тех сфер деятельности, которые должны прекращаться, поскольку именно эпидемиолог может оценить, какова роль той или иной сферы в распространении болезни», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 63 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще в 58 человек. На сегодня в столице уже 4 тыс. 84 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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