Как не заразиться коронавирусом: инфекционист назвала три главных правила выхода из карантина (видео)

С 12 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, но медики напоминают, что заболевание не перестало циркулировать по стране. Так как теперь людям разрешили посещать различные заведения, гулять в парках и выходить на работу, нужно обязательно соблюдать всех правил безопасности, чтобы не заразиться.

Несмотря на выход из карантина, коронавирус не прекратил циркулировать. Поэтому люди должны придерживаться правил безопасности для самих себя. Из них три являются наиболее важными.

Об этом рассказала инфекционист, медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире ТСН.

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Первое правило, по ее словам, это социальная дистанция. Надо стараться держать дистанцию в аптеках, магазинах. Этого часто не происходит, отметила она.

Второе правило. Если у вас есть минимальные симптомы любого заболевания, которое похоже на простуду – невысокая температура, кашель, насморк, першение в горле – не надо идти на работу, чтобы не заражать других людей.

Третье правило касается гигиены рук. Люди недостаточно хорошо моют руки, объяснила инфекционист. А к этому надо относиться очень серьезно, подчеркнула она.

Относительно детей, то Булавинова отметила, что они не являются группой риска по коронавирусу, но могут заражать своих бабушек и дедушек из группы риска.

Эксперт настаивает, что дети даже с минимальными симптомами болезни не должны ходить в детсад.

"Даже если они не являются опасными для других детей, они могут заразиться от другого ребенка и принести это домой и заразить бабушку и дедушку. А надо их поберечь", - пояснила Екатерина Булавинова.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины имеет ориентировочные даты перехода к следующему этапу снятия карантина, однако это будет возможно лишь при условии достижения определенных показателей.

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