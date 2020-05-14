Кличко: большинство инфицированных COVID-19 не представляли, через что им придется пройти для выздоровления

Кличко отметил, что слышал разные истории тех, кто заболел.

В столице на COVID-19 заболели 259 медиков.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции и показал видеообращение одного из врачей, который уже выздоровел.

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«Все должны понять, что угроза вируса реальна, а не миф! В столице, например, уже 259 больных медиков. 29 из них находятся сегодня в стационарах больниц. Это люди, которые ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян. И которых мы должны беречь, потому что кто нам потом будет помогать?! - отметил мэр. - Большинство врачей, медперсонала были инфицированы на работе. Иногда, даже не зная, что имеют дело с больным коронавирусом. Ведь многие переносят эту болезнь без симптомов, но заражают других».

По словам Кличко, меньшая часть медиков заразились в быту, во время общения вне работы.

«Как человек, который бывает в инфекционных отделениях киевских больниц, я слышал разные истории тех, кто заболел. И, поверьте, большинство пациентов говорят, что не представляли, через что им придется пройти, чтобы преодолеть коронавирус», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 мая в столице зарегистрировано 2 тыс. 012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Вчера инфицирование было выявлено у 52 человек, двое людей умерли.