В больницах Львова и Харькова зафиксировали вспышку коронавируса: заболели десятки медиков (видео)

Во львовской больнице скорой помощи заболели сразу 56 медиков.

В больницах Харькова и Львова возникла вспышка коронавируса - диагноз подтвердили у половины медиков.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, в Харькове на карантин закрыли одну из больниц, где 13 медиков заразились коронавирусом от двух пациентов, которых перевезли из инфекционной больницы. Больных перевели, потому что в инфекционке иссякли запасы кислорода для вентиляции легких.

Читайте такжеЗа сутки в Харьковской области COVID-19 заболели более 40 человек

Один из этих пациентов умер, второго теперь планируют вернуть обратно в инфекционную больницу. Пока будет длиться дезинфекция, новых пациентов там принимать не будут.

Кроме того, сразу 56 больных медиков обнаружили во Львовской больнице скорой помощи. Это несмотря на то, что заведение не предназначено для приема больных на коронавирус. Большинство пациентов, которые туда попадают, требующих неотложной помощи, а только после этого их тестируют на COVID-19.

Читайте такжеВ Тернополе второй день подряд не регистрируют новых случаев COVID-19

"Мы сейчас единственная ургентная больница, которая круглосуточно работает. У нас в день прибывает 600-650 пациентов, 100-120 нуждаются госпитализации", - говорит руководитель Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

Как сообщал УНИАН, всего в Украине подтверждено 16 847 случаев коронавирусной инфекции.

Читайте также: