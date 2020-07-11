Большинство экипажа судна "София", которое находится на карантине, заболело коронавирусом – Степанов
У большинства членов экипажа судна «София», который находится на карантине, выявлен коронавирус.
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Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне «София», экипаж которого находится на карантине.
По словам руководителя Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции. Он добавил, что определены маршруты в случае необходимости госпитализации моряков.
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