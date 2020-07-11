Большинство экипажа судна "София", которое находится на карантине, заболело коронавирусом – Степанов

Министр отметил, что определены маршруты в случае необходимости госпитализации моряков.

У большинства членов экипажа судна «София», который находится на карантине, выявлен коронавирус.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, какие лекарства от коронавируса тестируют в Украине

Об этом шла речь на традиционном совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне «София», экипаж которого находится на карантине.

По словам руководителя Минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные под наблюдением врачей, весь экипаж - на изоляции. Он добавил, что определены маршруты в случае необходимости госпитализации моряков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram