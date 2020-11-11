По его словам, херсонцы, начиная с прошлой недели, не молчат и перекрывают улицы, чтобы только на них обратила внимание власть.

Кандидат в мэры Херсона Владимир Сальдо заявил, что введение карантина выходного дня в Украине негативно повлияет как на херсонский бизнес, так и на местный бюджет.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Что несет большую угрозу: экономическая разруха или опасность заболевания коронавирусом? Здесь на этот вопрос надо искать ответ. Сейчас у людей существует четкое представление жесткого карантина после того, как его ввели этой весной. Все же украинцы пришли к выводу, что большую угрозу несет остановка деловой активности и экономической деятельности. У наших граждан нет такого запаса прочности, как в Европе, где реализован проект локдауна выходного дня», – подчеркнул Сальдо.

По его словам, херсонцы, начиная с прошлой недели, не молчат и перекрывают улицы, чтобы только на них обратила внимание власть.

«Жители Херсона, как и большинство украинцев, против карантина выходного дня. К тому же из-за карантина выходного дня пострадает как херсонский бизнес, так и местный бюджет. Из-за децентрализации средства, которые должны были поступать в местный бюджет, не будут поступать туда», – подчеркнул экс-нардеп.

Владимир Сальдо рассказал, что сегодня херсонцы вышли к областной государственной администрации с требованием не применять такие жесткие меры, которые повлекут за собой остановку работы бизнеса в выходные.

"Потому что большой сектор малого и среднего бизнеса как раз работает на удовлетворение потребностей граждан именно в субботу и воскресенье. Например, в Херсоне на 13 рынков и 4 рыночных городка работает 20 тысяч человек. Если сейчас их работа остановится, то многие работники не будут получать зарплату, а предприниматели будут вынуждены увольнять их. С одной стороны, согласно закону они несут за это ответственность, а с другой – им будет просто нечем платить. Поэтому бизнес не против мер по профилактике нераспространению коронавирусной болезни, он за те меры, которые позволят ему остаться на плаву", – резюмировал кандидат в мэры Херсона.

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Автор: УНИАН