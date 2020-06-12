Как уберечься от комаров: действенные средства и что делать при укусе

Обычно комары – это не только неприятное жужжание над головой, а еще зудящие укусы.

С приходом тепла активизируются комары. Докучать они могут не только на природе или на даче, но и в обычной городской квартире или даже в отпуске.

Когда и где ждать на комаров

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В случае ранней весны комары могут появиться уже в апреле, но обычно их можно встретить с мая по октябрь.

Любят эти надоедливые насекомые сырость, поэтому особо часто неприятное жужжание над головой можно услышать вблизи водоемов. Комары также еще поселяются в квартирах, где выбирают сырые и затененные места.

Как защититься от комаров

Средства защиты от комаров вообще бывают синтетические и натуральные.

Достаточно распространенные способы их отпугивания, в частности с помощью резких запахов, которые комары не переносят. Есть немало растений, которые следует посадить на участке под окнами или на подоконнике в горшке, чтобы кровососы избегали жилья.

Так, комар будет обходить стороной комнату, где на подоконнике растут герань или обычные томаты, а под домом можно посадить календулу, маттиолу и ноготки. Кроме того, для отпугивания этих насекомых на окнах и форточках следует повесить москитные сетки или марлю.

Отпугнуть комара могут также ванилин и различные эфирные масла, среди которых – анисовое, эвкалиптовое, кедровое, пихтовое, масла валерианы и гвоздики. Маслом или экстрактом этих растений нужно смочить кусочки ткани или бинта и разложить их на подоконниках. Также перед выходом на улицу эфирным маслом можно смазать открытые участки тела.

Еще одним эффективным средством борьбы против комаров является дым – он им не нравится. Не переносят комары и запах одеколона "Гвоздика".

На природе против комаров действенны отпугивающие кремы, гели и спреи. Они бывают как синтетические, так и натуральные.

Синтетические спреи используют на основе химических веществ. Кремы для кожи обеспечивают защиту на 2-3 часа, а аэрозоли, наносящиеся на одежду, защитные сетки и палатки, могут действовать даже целый месяц, если обработанные репеллентом вещи не стирать. Но, применяя синтетические средства, важно помнить, что они менее безопасны для человека. Природные же спреи или кремы от комаров изготавливают на основе эфирных масел.

Чтобы уберечься от комаров, можно также использовать фумигаторы. В их состав входят химические препараты – инсектициды в виде пластины или жидкости. Они убивают комаров, но и для человека не совсем безопасны: могут вызвать аллергию у 12% людей.

Что делать при укусе комара

Если комар все-таки укусил, следует придерживаться следующих рекомендаций:

нельзя растирать место укуса до крови – может попасть инфекция и развиться гнойное воспаление.

следует обработать ранку специальными кремами;

приложить холодный компресс, лед или лист подорожника;

смочить место укуса раствором питьевой соды (чайная ложка на 0,5 стакана воды);

если в течение одного-двух дней реакция на укус еще держится, нужно обязательно обратиться к врачу.

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