Как правильно заморозить клубнику: способы и полезные советы

Заморозив клубнику, можно лакомиться вкусной ягодой, когда угодно.

В начале летнего сезона созревает клубника и можно сколько угодно есть свежую ягоду. Но ее сезон недолговечен, а лакомиться вкусной клубникой хочется не только летом, а весь год. Едва ли не лучшим вариантом будет заморозка клубники, ведь в таком случае ягода сохраняет больше полезных свойств по сравнению с вареньем и компотами.

Выбор и подготовка клубники к замораживанию

Читайте такжеКлубника – польза летней ягоды и лучшие рецепты

Клубника, которую планируют замораживать, должна быть спелой, но не переспевшей, с темной мякотью и сухой. Лучше всего выбирать мелкие ягоды.

Прежде всего нужно перебрать клубнику и отбраковывать ягоды с повреждениями, помятые или надгнившие, а также аккуратно промыть и обязательно хорошо просушить. Если планируется морозить клубнику целиком, то плодоножки удалять не стоит, ведь без них ягода выпустит сок и расклеится.

Для заморозки лучше всего использовать пластиковые контейнеры или полиэтиленовые пакеты. Тара должна быть хорошо вымытой, сухой и без посторонних запахов.

Следует также помнить, что ягоды клубники не переносят повторной заморозки, поэтому лучше разделить их на небольшие порции.

Сухая заморозка целых ягод

Помытые и сухие ягоды разложить на некотором расстоянии друг от друга в один слой на плоской тарелке или доске, застеленной пищевой пленкой. Поместить в морозильную камеру на 2 часа.

Потом достать замороженную клубнику и снять с тарелки (доски) пакет вместе с ягодами – таким образом подмерзлая клубника окажется уже запакованной в пакете. Или же пересыпать в пластиковую тару, плотно закрыть и хранить в морозилке.

Замороженная клубника с сахаром

Замороженная в сахаре ягода хорошо сохраняет свою форму, вкус и аромат, хотя в процессе может пустить немного сока.

Подготовленную клубнику выложить в пластиковую посуду, каждый слой пересыпая сахаром из расчета на 1 кг ягод – 200 г сахарного песка (если сахар крупный, то лучше его смолоть в пудру). Поставить контейнеры в морозильную камеру, где замороженная клубника может храниться хоть целый год.

Как заморозить клубнику в виде пюре

Читайте такжеШпинат: чем полезный шпинат и как его употреблять

Сухое замораживание подходит для плотных и сухих сортов клубники. Если ягода очень крупная, сочная или слегка мятая, ее лучше превратить в пюре.

Очищенную, помытую и хорошо высохшую клубнику измельчить в блендере до однородной массы. Залить клубничное пюре в пластиковый контейнер, накрыть крышкой и положить в морозилку до самой зимы или до того момента, когда оно понадобится.

По желанию перед измельчением можно всыпать сахар (из расчета 300 г на 1 кг ягод), но клубника хорошо сохранится и без него, а подсластить ее можно уже после размораживания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram