В Украине до 70% масла содержат вредные для организма трансжиры.

В Украине до 70% сливочного масла в магазинах являются подделками, а их состав не соответствует указаниям на упаковке. Часто в сливочное масло для удешевления производства добавляют пальмовое и кокосовое масло, маргарин, животные жиры.

Об этом сообщает Центр Экспертиз "Тест". Из 29 проверенных образцов масла 20 оказались фальсификатом. Специалисты рассказали, по каким критериям нужно выбирать масло для покупки, чтобы не купить подделку.

Цена сливочное масла

На производство одного килограмма уходит примерно 20 литров молока. Одна упаковка натурального сливочного масла не может стоить меньше 40 гривен. Меньшая цена должна насторожить покупателя. Лучше всего покупать продукцию крупных и известных брендов.

Также не стоит покупать заграничное масло, которое дешевле отечественного. Импортная продукция всегда стоит дороже.

Текстура масла

Натуральное сливочное масло очень твердое и с трудом режется ножом. Если масло из морозильной камеры мягкое - это подделка. В таком масле скорее всего содержатся кокосовые, пальмовые, гидрогенизированные жиры.

Цвет масла

Натуральность масла можно определить по его цвету. Зимой масло белое, а летом желтоватое из-за наличия свежей травы в рационе коров. Оранжевый цвет масла свидетельствует о фальсификате.

Также если при разрезании масло более желтое по краям, значит жир начал окисляться. Это значит, что масло неправильно хранили или его срок годности истек. Покупать такое масло не стоит.

Вкус

Если после масла во рту ощущается привкус налета жира, оно имеет запах или вкус маргарина, или горькость - откажитесь от покупки.

Упаковка

На упаковке натурального продукта обязательно должна быть надпись "масло сливочное". Продукт с добавками и примесями по закону не может называться сливочным маслом. Часто известные бренды продают маргарин в стилизированной под масло упаковке, а надпись "молочный продукт с растительными жирами" пишут мелким шрифтом, пользуясь невнимательностью покупателем.

Какие бренды продают поддельное масло

Антимонопольный комитет и Госпродпотребслужба раскрыли названия компаний, которые продавали поддельное масло.

"Коломыйский молочный завод", Винницкая обл. (масло "Карпатское")

"Вивальди Д" (масло "Крестьянское")

"Староконстантиновский молочный завод" (масло "Сливочная долина")

"Хэппи Милк Плюс", г. Знаменка

"Богодуховский молокозавод", Харьковская обл.

"Малороганский молочный завод", Харьковская обл.

"Гайсинский молокозавод", Винницкая обл. (масло "Гайсинское")

"Симол", Киевская обл. (масло "Рокитняночка")

"Интер-Мол", г. Днепр

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Автор: Екатерина Пулатова