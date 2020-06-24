Как в Борисполе гуманитарную помощь на миллион долларов из Китая встречали (фоторепортаж)

Солнечным утром 24 июня главные воздушные ворота Украины - аэропорт «Борисполь» принял специальный рейс из Пекина. Украинский военно-транспортный самолет Ил-76 доставил в нашу страну груз гуманитарного назначения для противодействия распространению COVID-19 стоимостью более 1 миллиона долларов, перелет которого был оплачен Международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой «Метинвест»

Журналисты УНИАН и других изданий страны получили возможность своими глазами увидеть, как проходило приземление гигантского транспортного воздушного судна с последующей разгрузкой крупнейшего по объемам гуманитарного груза, предоставленного китайской стороной Украине с целью борьбы против коронавирусной инфекции.

Посадка «Горбатого» сопровождалась оглушительным ревом двигателей. Когда же эта махина вплотную приблизилась к журналистскому пулу, показываясь во всей своей красе, стало действительно жутковато. Журналисты, которых заранее поставили как можно дальше от маршрута посадки, интуитивно увеличили дистанцию, а голову не покидала мысль, что вот-вот один из этих огромных двигателей всех засосёт, и некому будет писать о событии. Однако вскоре, к огромному облегчению присутствовавших, двигатели были заглушены.

В ту же минуту к самолету выдвинулись сотрудники пограничной службы, чтобы осмотреть доставленный груз, который, как нам позже рассказали, содержит более 1 миллиона защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19.

В состав гумпомощи также входят десять аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем Alibaba Group Джеком Ма.

Осмотр груза проходил под пристальным надзором четырехлапого ветерана пограничных войск, которого журналисты прозвали «Бельгийцем», видимо из-за его породы. Для Бельгийца было приготовлено место с хорошим обзором и, что немаловажно, в теньке.

Гуманитарный груз встречали заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков и посол Китая в Украине Фань Сяньжун, которые в течение получаса отвечали на все интересующие журналистов вопросы.

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что гуманитарную помощь предоставили 39 китайских госорганов, корпораций, правительств провинциального и местного уровней, пекинская организация Красного Креста, частные организации и лица.

Данная помощь будет направлена украинскими органам исполнительной власти, государственным больницам, высшим учебным заведениям.

«Это жест солидарности китайского народ с украинским в противостоянии с эпидемией COVID-19. Хочу выразить искреннюю благодарность представителям правительства Китая, всем структурам, которые передали эти гуманитарные грузы, Вооруженным силам Украины, а также компании «Метинвест», которая оплатила самолёт для доставки этого гуманитарного груза», - сказал Енин.

В свою очередь посол Китая в Украине Фань Сяньжун напомнил, что когда Китай столкнулся с пандемией, то Украина оказала неоценимую поддержку его стране, теперь же китайская сторона также «протягивает руку дружбы».

«С начала возникновения нового коронавируса Китай и Украина очень тесно взаимодействовали. В первое время, когда в Китае возник этот вирус, украинская сторона, украинский народ оказали нам большое понимание и поддержку, передавали нам соответствующие грузы… Когда коронавирус настиг Украину и ситуация стала напряженной, то китайский народ, естественно, протянул руку дружбы и помощи», - сказал он.

Генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков, выразил благодарность правительству Китая и посольству за предоставленную помощь, а также правительству Украины в содействии доставки груза.

Он отметил, что «Метинвест» включился в борьбу с коронавирусом с первых дней

«Для нас важно помочь как Министерству охраны здоровья, так и в целом украинским гражданам в противостоянии коронавирусу. Когда мы узнали, что необходима помощь в доставке груза, конечно же сразу приняли решение о том, что готовы участвовать и профинансировать это», - сообщил Рыженков.

По его словам, компания и ее акционеры активно участвуют в доставке в Украину всех необходимых средств для борьбы с инфекцией. «Мы будем продолжать это делать, пока полностью не поборем эту эпидемию», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, сколько компания потратила на доставку этого груза, Рыженков сообщил, что стоимость перелёта самолета составила около 250 тысяч долларов.

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