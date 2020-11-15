Врач посоветовала пересмотреть рацион питания.

Украинцам стоит включать в свой рацион фрукты и овощи, чтобы именно из них получать витамины и микроэлементы. Это позволит значительно улучшить иммунитет.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала врач-диетолог Ольга Безуглая. По ее словам, стоит также уменьшить потребление сахара.

"Мы должны в идеале получать все витамины и микроэлементы из пищи. Вопрос к тем, кто нас смотрит - с сегодняшнего дня что-то изменить в своей жизни, положить на одну ложечку сахара меньше к своему чаю, уменьшить потребление сладостей, посмотреть, сколько овощей и фруктов мы употребляем. У нас есть брокколи, брюссельская капуста, кабачки, баклажаны - они богаты витаминами. Но наше сознание таково, что мы скорее пойдем в аптеку за пилюлей, чем посмотрим, что у нас есть в рационе. Пересмотрите свой рацион, максимально сократите количество перекусов, старайтесь его сбалансировать качественными нутриентами", - рассказала Безуглая.

Она отметила, что пациенты, имеющие хронические заболевания, будут тяжелее переносить и коронавирус.

"От того, как сейчас мы работаем со своим здоровьем и что мы способны изменить, будет зависеть многое", - добавила диетолог.

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние данные

В Украине 13 ноября зарегистрировано 12 тыс. 524 новых случаев COVID-19, что является новым антирекордом.

За все время пандемии в Украине заболели 525 тыс. 176 человек, выздоровели - 238 тыс. 811, умерли - 9 тыс. 508.

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Автор: Андрей Василюк