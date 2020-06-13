Как пережить жару: в Центре общественного здоровья дали советы

Специалисты советуют в первую очередь ограничить пребывание на солнце в период с 11 до 16 часов.

Центр общественного здоровья Украины определил в стране состояние чрезвычайной жары и выпустил список рекомендаций, как уберечься от солнца и высоких температур и облегчить свое состояние.

Советы Центр общественного здоровья Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

Находитесь как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Если все же выходите на улицу, время от времени ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться.

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Будьте осторожны с загаром. Используйте кремы с SPF не менее 30. Наносите солнцезащитные кремы за 30 минут перед выходом на улицу. Лучше используйте средства защиты от солнца с пометкой «широкий спектр» или «защита UVA/UVB». Применяйте их повторно в соответствии с инструкцией.

Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею.

Избегайте посещения соляриев в жару.

Пейте больше воды. Поддерживайте водный баланс: независимо от того, насколько вы активны. Не ждите чувства жажды — пейте постоянно маленькими порциями. Посоветуйтесь с врачом относительно допустимого количества употребления воды в жару, если есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья.

Не пейте жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это приводит к потере большего количества жидкости. Избегайте очень холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка. Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, имеете повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.

Лучший способ остыть — принять прохладный душ или ванну. Электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными.

Используйте кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме. Избегайте горячей и тяжелой жирной пищи, ведь она создает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела.

Уменьшайте объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость.

Никогда не оставляйте младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами.

Не забывайте поить своих домашних животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте воду в тени.

Напомним, как сообщал УНИАН, в течение последних двух дней в Киеве были установлены четыре температурные рекорды.

Отметим, на выходных в Украине будет жарко, в большинстве регионов пройдут дожди.

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