Вкусная и полезная курага: как сушить абрикосы в домашних условиях

Сделать вкусные лакомства дома не составит особых проблем.

Абрикосы – скоропортящиеся фрукты, сушка является один из лучших способов сохранения этих вкусных плодов. Сушеные абрикосы, хотя и по содержанию полезных веществ уступают свежим, однако содержат их больше, чем варенье или компот.

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В целом есть несколько разновидностей сушеных абрикосов. Их название зависит от целостности плода и от его размера. Так, самые известные из них курага – это вяленые под солнечными лучами половинки абрикос.

Мелкие сушеные абрикосы с косточкой называются урюк, а крупных сортов без косточек – шептала. Есть еще также кайса – обработанные двуокисью серы и слегка подвяленные сухофрукты.

Выбор плодов на курагу и правила сушки

Для домашней сушки нужно выбирать крупные сладкие и неповрежденные плоды.

Желательно хорошо вымыть абрикосы, предназначенные для кураги, чтобы готовые сухофрукты можно было потреблять немытыми, иначе они теряют часть полезных веществ.

Затем плод разделяют на половинки и удаляют косточку.

Для сохранения сочности и яркого цвета плоды нужно вымочить в воде с лимонной кислотой на 5-10 минут.

Естественная сушка на солнце

Данный способ считается самым длинным, но полученный таким образом сухофрукт сохраняет все полезные микроэлементы.

После подготовки и обработки разложить абрикосы на решетку, ткань или пленку. Поместить фрукты в тень на сквозняк и оставить на 4-6 часов.

Затем заготовку переместить на солнечное место на 6-8 дней. Важно, чтобы абрикосы лежали срезами вверх. После этого сухофрукты следует перебрать, готовые сложить в стеклянную банку, остальные досушить до готовности.

Сушка абрикосов в духовке

Для сушки абрикосов можно с успехом воспользоваться обычной духовкой, но при этом приходится держать процесс под постоянным контролем.

После проведения подготовительных мероприятий фрукты разложить на решетку так, чтобы половинки абрикосов были срезами вверх.

Включить нагрев до 40°C. Через час прогреть духовку до 50°C. Каждые 60 минут нужно поднимать температуру на 5°C.

Сушить абрикосы с открытыми дверцами, регулярно пробуя сушку.

Приготовление кураги с помощью электросушилки

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Абрикосы очистить от косточек, помыть и высушить. Выложить на решетку срезами вверх, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом. Иначе они могут слипнуться.

Установить температуру 80-92°С. Просушить в течение 2,5-3 часов. Затем уменьшить температуру до 40-55°С и сушить оставшиеся время.

Готовность кураги определяется по вкусу. При этом стоит следить, чтобы плоды были не слишком мягкими, но и не пересушенными.

Как хранить домашнюю курагу

Приготовленную в домашних условиях курагу следует хранить в сухом, прохладном (не выше 8-10°С) месте в полотняном или бумажном мешочке. Также можно ее держать в деревянной коробке с плотно прилегающей крышкой, стеклянной банке.

При соблюдении условий, курага сохраняет свои полезные свойства более года.

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