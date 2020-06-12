В Минздраве рассказали, как праздновать свадьбу в условиях карантина

Необходимо сохранять социальную дистанцию и пользоваться антисептиками, отмечают в ведомстве.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что МЗ позволяет праздновать свадьбу, но с соблюдением установленных противоэпидемических требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил на онлайн-брифинге.

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Отвечая на вопрос, можно ли сейчас праздновать свадьбу в формате до 10 человек, Степанов сказал: «Праздновать можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер, а именно: социальная дистанция, пользование антисептиками и другие мероприятия, о которых мы неоднократно говорили, о которых всем нам известно».

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

В Украине по состоянию на утро 12 июня зарегистрировано 29 тыс. 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13 тыс. 567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новые случаи заболевания.

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