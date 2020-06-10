Ляшко показал, как правильно пользоваться маской и антисептиком (видео)

В Минздраве призвали использовать маску всем во время посещения общественных мест.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 10 июня показал, как правильно пользоваться антисептиком и масками.

Он перечислил самые распространенные ошибки во время использования этих средств.

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"Как делают и как не надо делать – это на вытянутую руку обрабатывают ее антисептиком. Нужно сделать несколько нажимов, чтобы в ладони появилось 3-4 мл антисептика, после этого его следует активно растереть обеими руками. Только так можно эффективно обработать руки", – говорит Ляшко.

Главный санврач также подчеркнул, что маска должна прикрывать рот и нос для того, чтобы не распространять возбудителя инфекционной болезни.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Украина перешла на следующий этап выхода из карантина, в рамках чего произошло очередное ослабление некоторых ограничений.

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