Вернуть стройность: как быстро и эффективно похудеть в ногах

Главными союзниками в борьбе с "проблемными" зонами тела станут диета и спорт.

Часто бывает, что распределение жировой ткани по телу является неравномерным и ее скопление может происходить в определенных зонах. Одной из таких "проблемных" зон могут быть ноги.

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Проблема полных ног беспокоит преимущественно женщин. Это обусловлено тем, что достаточно распространен тип женской фигуры, при котором жировые отложения сосредоточены в области бедер, ягодиц, ног. И тут встает вопрос: как вернуть ногам утраченную стройность, а бедрам – изящные формы.

Стоит осознать, что худеть исключительно локально, то есть только в ногах или бедрах – не получится. Сбрасывать вес придется всему телу. А главными инструментами для снижения веса и избавления от проблемных зон станет низкокалорийное питание в комплексе с физической нагрузкой.

Диета для похудения в ногах

Когда речь идет о похудении в ногах, то имеет смысл сосредоточиться на двух моментах: 1) сжигании подкожной жировой прослойки и борьбе с проявлениями целлюлита; 2) укреплении и подтяжке мышц.

Поэтому нужно исключить из меню или значительно ограничить употребление таких продуктов: сладкие и газированные напитки; конфеты, пирожные печенье и прочие сладости; животные жиры; слишком соленая пища; фаст-фуд и полуфабрикаты.

Вместо этого следует отдавать предпочтение белкам, ведь они хорошо насыщают и практически не трансформируются в жир, зато участвуют в формировании мышц. Однако здесь важно не переусердствовать, питаясь исключительно пищей с низким содержанием углеводов. Диета должна быть сбалансированной.

Кроме нормализации рациона, важен режим приема пищи, обеспечение достаточного количества употребления воды, режим сна и отдыха.

Как сделать ноги стройнее: эффективные упражнения

Самая простая нагрузка, которая поможет держать в тонусе мышцы ног и бедер, – это хождение пешком. Действенным также является плавание в бассейне – такая деятельность хорошо стимулирует мускулатуру ног.

Чтобы ноги и бедра стали стройными, а ягодицы – упругими, стоит регулярно выполнять определенный комплекс упражнений. Ведь известно, что правильно выбранные упражнения будут влиять на конкретную зону (бедра, ягодицы, икры) и будут способствовать уменьшению ее объемов.

Приседания

Это упражнение помогает разработать внутреннюю часть бедер и ягодичные мышцы. Поставьте ноги на ширине плеч (носки должны быть развернуты в разные стороны). Медленно приседайте с прямой спиной, пока колени не образуют прямой угол. Делая упражнение, важно не садиться полностью, а приседать на "воображаемый стул". Задержитесь в этой позе, выпрямитесь. Повторяйте 3 подхода по 10 раз.

Махи ногами

Похудеть во внутренней части бедра помогут махи ногами. Лучше всего подойдут горизонтальные махи из положения лежа на боку, но и другие варианты также будут влиять на нужную вам зону. Выполнять их нужно по 30 раз каждой ногой.

Выпады

Станьте ровно, руки держите на талии. Сделайте ногой выпад вперед, приседая так, чтобы угол составлял 90°. Можно сочетать упражнения с ходьбой по комнате.

Ножницы

Это упражнение работает сразу в нескольких направлениях: укрепляет мышцы ног, живота и бедер. Лягте на пол. Руки расположите вдоль тела. Немного приподнимите ноги и попеременно скрещивайте их с высокой амплитудой. Выполняйте 3 подхода по 10 раз.

Стульчик

Это упражнение в первую очередь предназначено для ног и ягодиц. Для выполнения обопритесь спиной о стену. Сделайте шаг вперед. Постепенно съезжайте вниз, пока не согнете колени под прямым углом. Задержитесь в такой позиции 30 секунд. Выполняйте задание три раза, постепенно увеличивая число подходов и время задержки.

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Перед началом тренировки обязательно придерживайтесь таких правил: выполняйте разминку (чтобы разогреть мышцы и избежать травм); постепенно увеличивайте амплитуду и количество подходов; чередуйте занятия с отдыхом, не перегружайте организм.

Тренируясь с целью похудения, также важно не переусердствовать, ведь заметный прирост мышечной массы сделает бедра, колени и лодыжки более атлетическими и придаст им скульптурності, однако выглядеть худыми и хрупкими они при этом не будут.