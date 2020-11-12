Как отличить коронавирус от гриппа и простуды по симптомам и течению болезни.

Несмотря на то, что в Украине сейчас пандемия коронавируса, другие распространенные осенние заболевания никуда не делись. Украинцы по-прежнему болеют гриппом, простудой, ангиной и другими ОРВИ. Эти заболевания очень похожи на ранней стадии. Однако у каждого из них есть характерные симптомы, которые помогут определить заболевание.

Симптомы болезней

Простуда. Утро начинается с першения в горле, насморка, заложенного носа, повышенной температуры. К середине дня появляется кашель, боль в горле, насморк, головная боль. На следующий день симптомы примерно такие же. За неделю человек полностью выздоравливает, с каждым днем ему становится все лучше.

Читайте такжеСимптомы коронавируса: основные признаки и течение болезни COVID-19Грипп. Плохое самочувствие начинается резко с самого утра. Человек чувствует головные боли, кашель, ломота в теле, усталость, озноб. Температура очень высокая - около 39 градусов. Болезнь протекает гораздо тяжелее простуды. К пятому-шестому дню человек чувствует улучшение симптомов.

Коронавирус. Первые симптомы - сухой кашель, слабость в теле, боль в мышцах и костях, температура выше 37 градусов. Может появиться покраснение глаз, светочувствительность, пропасть нюх и вкус. Болезнь протекает средне-тяжело, иногда возникает пневмония.

Характерные черты коронавируса

Некоторые отличительные признаки коронавируса позволяют отличить его от других болезней. Однако поставить диагноз без теста нельзя.

Потеря вкуса и нюха . Потеря обоняния - это очень яркий симптом коронавируса, который редко встречается при других ОРВИ. Вкус и нюх пропадают резко и напрочь примерно на 3 день заболевания, а возвращаются в среднем через полторы-две недели.

. Потеря обоняния - это очень яркий симптом коронавируса, который редко встречается при других ОРВИ. Вкус и нюх пропадают резко и напрочь примерно на 3 день заболевания, а возвращаются в среднем через полторы-две недели. Волнообразное течение болезни . При коронавирусе болезнь иногда протекает "волнами": больному становится лучше на несколько дней, потом он снова чувствует ухудшение симптомов, затем облегчение и так далее. При других ОРВИ четко выделяются стадии болезни и выздоровления.

. При коронавирусе болезнь иногда протекает "волнами": больному становится лучше на несколько дней, потом он снова чувствует ухудшение симптомов, затем облегчение и так далее. При других ОРВИ четко выделяются стадии болезни и выздоровления. Одышка . Больные с коронавирусом могут чувствовать одышку даже после легкой физической нагрузки или небольшой прогулки.

. Больные с коронавирусом могут чувствовать одышку даже после легкой физической нагрузки или небольшой прогулки. Насморк . При коронавирусе больные редко страдают от сопливости, а кашель у них обычно сухой.

. При коронавирусе больные редко страдают от сопливости, а кашель у них обычно сухой. Пневмония. Пневмония является самым распространенным осложнением коронавируса и часто развивается на 4-5 день заболевания. При этом больной может даже не догадываться о пневмонии. Определить её можно на КТ. При гриппе осложнение в виде воспаления легких развивается при тяжелом течении заболевания. Среднее время появления при гриппе - через 9-10 дней.

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Автор: Екатерина Пулатова