До появления лекарств или вакцины действенным методом профилактики распространения COVID-19 остаются ограничительные противоэпидемические меры - Ляшко

На сегодня в мире 139 вакцин - на этапе доклинических исследований, 25 - исследуются клинически, из них 6 - на третьей стадии испытания, ученые максимально приблизились к их практическому применению.

До появления лекарств или вакцины действенным методом профилактики распространения COVID-19 остаются ограничительные противоэпидемические меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что рост количества случаев заболевания в Украине был вызван ослаблением карантинных мер.

Ляшко отметил, что, по расчетам Киевской школы экономики, в глобальном масштабе от внедрения карантина экономические потери для страны в настоящее время меньше, чем были бы без него.

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"Вместе с тем карантинные меры позволили не только предотвратить коллапс системы здравоохранения и ситуаций, аналогичных в Италии и Испании, когда врачи выбирали, кому оказывать помощь, а также позволили подготовить нашу систему к реагированию на случаи коронавирусной болезни. Это нам позволяет сегодня говорить о поэтапном введении ограничительных противоэпидемических мер на определенных территориях", - пояснил замминистра.

Он также добавил, что с начала пандемии количество аппаратов искусственной вентиляции легких выросло до 3 тыс. 759 только в опорных больницах, также увеличилось количество коек с централизованным подводом кислорода и количество лабораторий, которые обеспечивают исследования на COVID-19.

Так, сейчас в Украине существует 94 лаборатории, которые проводят диагностику методом полимеразной цепной реакции, и 279 лабораторий, которые проводят иммуноферментный анализ.

Как напомнил Ляшко, на сегодняшний день в мире 139 вакцин - на этапе доклинических исследований, 25 - исследуются клинически, из них 6 - на третьей стадии испытания, ученые максимально приблизились к их практическому применению.

"До появления специфических препаратов лечения или вакцины, которая будет защищать нас от коронавирусной болезни, к сожалению, действенным методом профилактики и реагирования на распространение COVID-19 остаются ограничительные противоэпидемические мер", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 августа в Украине COVID-19 заболели свыше 71 тысячи человек, за прошедшие сутки - 1 172. Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской - 145, Ивано-Франковской - 123 и Одесской областях - 101, а также в Киеве - 101.

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