Эпидемиолог назвал четыре правила защиты от COVID-19 / фото УНИАН

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Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

Он озвучил четыре основных правила.

Во-первых, необходимо оценивать риск в каждой конкретной ситуации, прежде всего, входя в закрытые помещения.

Во-вторых, – правильно соблюдать социальную дистанцию.

В-третьих, – нужно научиться качественно мыть руки с мылом. В этом контексте медик заметил, что мытье рук на протяжении нескольких секунд – "это ни о чем". При отсутствии возможности помыть руки, их следует обработать антисептиком, содержащим не менее 60% спирта.

В-четвертых, – как можно чаще проветривать помещение.

К этим правилам Александрин добавил совет: "заболел – сиди дома", а также пользоваться маской в помещениях, где находится много людей. В этом контексте врач подчеркнул, что маску также необходимо носить правильно – "не под нос и не на подбородок".

"Но резиновые перчатки не имеют никакого отношения к профилактике COVID-19", – заметил он.

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Автор: Виктория Гордиенко